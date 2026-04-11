Vuelos internacionales disparan crecimiento en aeropuerto de SLP

El Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga" de San Luis Potosí arrancó 2026 con un crecimiento de doble dígito en el movimiento de pasajeros, impulsado principalmente por el tráfico internacional.

De acuerdo con el más reciente reporte del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), la terminal registró un incremento del 15.4 por ciento en el primer trimestre del año, al pasar de 173 mil 478 usuarios en 2025 a 200 mil 244 en el mismo periodo de 2026.

El crecimiento no fue parejo. Mientras el tráfico nacional apenas avanzó 0.5 por ciento, los vuelos internacionales repuntaron 45.5 por ciento, convirtiéndose en el principal motor del aumento.

Solo en marzo, el aeropuerto movilizó 72 mil 243 pasajeros, frente a los 62 mil 609 del año anterior. En ese mes, el segmento nacional tuvo un crecimiento moderado, mientras que el internacional mostró un salto significativo.

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En el acumulado del trimestre, los vuelos al extranjero pasaron de 57 mil 437 a 83 mil 584 pasajeros, mientras que el mercado doméstico se mantuvo prácticamente sin cambios, con poco más de 116 mil usuarios.

Los datos reflejan un cambio en la dinámica del aeropuerto, cada vez más impulsado por la demanda hacia destinos internacionales, particularmente en Estados Unidos.

Ante este escenario, OMA prevé reforzar la conectividad en los próximos meses con nuevas rutas, entre ellas San Luis Potosí–AIFA, además de ajustes en operaciones de aerolíneas como Aerus y Volaris.