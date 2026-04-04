Vuelve nefrólogo al Hospital General

Después de poco más de tres meses de espera, finalmente el Hospital General de Zona (HGN) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la calle Nicolás Zapata, ya cuenta con el especialista en nefrología, responsable de brindar atención y seguimiento a alrededor de 300 pacientes nefrópatas.

IMSS asigna especialista en nefrología en Hospital General Zona 1

Desde hace poco más de una semana, las asistentes abrieron la calendarización para que los derechohabientes acudan con el médico especialista, a fin de que puedan actualizar su situación médica, así como aclarar diferentes dudas del padecimiento.

Como se reportó el pasado 17 de febrero, derivado de la omisión institucional, algunas personas se han visto obligadas a pagar un especialista particular, cuya atención ronda entre mil y 2 mil pesos, para que interprete estudios, valoraciones químicas, tratamientos o modifique alguna prescripción de medicamento.

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Persisten carencias en suministro de medicamento para pacientes renales

Si bien solucionó la problemática del profesionista nefrólogo, todavía existen otros pendientes, por ejemplo, el suministro del medicamento tracolimus, un inmunosupresor esencial para los pacientes con enfermedad renal crónica.

Para entender las carencias persistentes de la institución, el año pasado, de las 194 quejas que se presentaron contra el IMSS ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 62 correspondieron a omitir proporcionar atención médica, es decir, el 32 por ciento, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.