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El de la empresa canadiense que cerró y que derivó en protestas tanto de empresas transportistas como de proveedores, es un caso perdido, pero se ha buscado con la representación legal llegar a acuerdos para que concluya su cierre pagando lo que le corresponda a proveedores, porque la representación jurídica apenas ofrecía el 10% del total del adeudo, aseguró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Crisógono Sánchez Lara.

Dijo que la propia empresa creó un fondo especial para contingencias que permite atender los casos que se presenten. Uno de esos casos es precisamente el despido de los trabajadores, que no fueron liquidados conforme esperaban "porque ese es un caso perdido".

Confirmó que participó en una reunión con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez, para discutir los adeudos que la empresa que cerró sus puertas y cuyos dueños ya se encuentran en Canadá, dejó adeudos con proveedores que incluyen el servicio de comedores.

Entre los proveedores que

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se encuentran con pendientes de pago hay transportistas y la prestadora de servicios del comedor industrial.

Dijo que ya se presentó un abogado representante de la empresa y quedó confirmado que el primer ofrecimiento fue de apenas un pago de 10% del adeudo, lo cual es una grosería, sobre todo para casos como la empresa proveedora de alimentos que los aportó hasta el último día.

Agregó que pidió a la representación jurídica para que considere que San Luis Potosí mantenga su buena imagen a nivel internacional y el pago de adeudos sea negociado en mejores términos.