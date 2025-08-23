Ya hay más firmas para municipalizar La Pila: RGC

En medio de discusión por la propuesta de municipalizar la delegación capitalina de La Pila, tanto la diputada morenista Gabriela López Torres como el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona mintieron en sus respectivos posicionamientos al respecto.

López Torres estimó recientemente que, hasta el momento, la delegación no cumple con los requisitos establecidos por la Ley del Municipio Libre, por ejemplo, tener una población mínima de 20 mil habitantes, pues “La Pila tiene nueve mil, entonces ahí no está cumplido un requisito”, indicó.

Aunque no mencionó a la congresista, Gallardo Cardona hizo alusión a la cifra referida por ella, sugiriendo que primero deberían “estudiar bien” los temas antes de manifestar una postura pública. “No es correcto tratar de engañar o desanimar a la gente de La Pila”.

“Ya escuché comentarios de que se necesitan más de 20 mil habitantes. Es una mentira; es ningún lado dice eso. Cerró de San Pedro tiene 5 mil habitantes, Armadillo de los Infante tiene 6 mil habitantes y así fácil, 20 municipios que tienen menos de 20 mil habitantes”, recriminó.

