Ya se investiga maltrato de canes en La Morelos 2

Tras la denuncia de un presunto caso de maltrato animal en la colonia Morelos 2, la Dirección de Ecología Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, informó que se emitió un apercibimiento a los propietarios del domicilio señalado, con el fin de garantizar un trato digno a los canes.

La titular del área,Yasmín Luna Barrios, indicó que personal de la dependencia acudió al lugar, donde constató que las mascotas presentaban un grado de desnutrición. Ante esta situación, se citó a los dueños para que atiendan las recomendaciones emitidas por la autoridad municipal.

Luna Barrios señaló que, en caso de confirmarse maltrato animal, el departamento canaliza los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realicen las investigaciones correspondientes.

“Los derechos de todo animal, en este caso los perritos, incluyen contar con un espacio digno; esto implica mantener un lugar limpio, disponer de alimento y recibir los cuidados básicos que toda mascota requiere”, explicó.

Asimismo, destacó que como parte del seguimiento a este tipo de reportes, se solicita una valoración por parte de un médico veterinario, quien determina las condiciones físicas y de salud de los animales.

Finalmente, agregó que en los próximos días, se continuará con el monitoreo y seguimiento del caso, a fin de verificar que los propietarios, mejoren las condiciones de higiene, alimentación y vacunación de sus mascotas.