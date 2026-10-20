Zona norte concentra basureros clandestinos
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La zona norte de San Luis Potosí continúa siendo el principal foco de disposición irregular de residuos y quema de basura en la capital, reconoció el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento, Jaime Mendieta Rivera, quien señaló que, aunque estas prácticas persisten, en la mayoría de los casos no se logra ubicar a los responsables para aplicar sanciones.
El funcionario explicó que cada mes la dependencia interviene alrededor de 10 puntos con estas características, principalmente mediante acciones de limpieza y recuperación de espacios.
Indicó que actualmente se mantienen trabajos en Puerta de Piedra, además de que ya suman más de 20 sitios recuperados en distintos puntos de la ciudad.
Mendieta Rivera detalló que cuando detectan quema de residuos sólidos urbanos, como ocurre en algunas ladrilleras de la zona norte, la Dirección actúa dentro de sus atribuciones. Sin embargo, reconoció que con frecuencia las quemas ya terminaron cuando el personal llega al lugar, por lo que el operativo se concentra en controlar el área y retirar los desechos con apoyo de otras instancias.
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Como parte de la estrategia para reducir los tiraderos clandestinos, destacó programas como la descacharización y "Haciendo Eco", este último enfocado en el acopio de residuos electrónicos en Casa Colorada.
Señaló que mediante ese esquema se recolectan alrededor de 10 toneladas mensuales, las cuales son procesadas por la empresa Recimetsa para reincorporar sus materiales a procesos de reutilización.
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