KARLA & OLIVER ¡BRILLA EL AMOR!

Karla Alicia Castillo y Oliver Jesús Vázquez Juárez unieron sus vidas por medio del sacramento del matrimonio en una ceremonia.

Emocionados, testificaron el enlace de sus hijos: María Guadalupe Castillo Campos, J. Jesús Vázquez Ramos y Leticia Juárez.

Con los novios, su hermana: Alhelí Vázquez Juárez, así como seres queridos y amigos.

El Canónigo Pedro Sánchez Solís les dirigió un cálido mensaje a los contrayentes en la Eucaristía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los jóvenes enamorados, ante Dios, se dieron el “Sí quiero”.

Enseguida, el sacerdote les impartió el sacramento.

Al finalizar la Misa, los nuevos esposos compartieron con sus invitados su felicidad en una espléndida recepción.