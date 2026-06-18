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FLORAMOR BOTÁNICA ABRE SUS PUERTAS

COSMÉTICA NATURAL ARTESANAL

Por Redacción PULSO

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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En una cálida celebración, Floramor Botánica, ubicada en Calle Villanueva #121, Colonia Santiago del Río, San Luis Potosí, S.L.P. fue inaugurada.

Floramor Botánica es una empresa potosina dedicada a la elaboración de cosmética natural artesanal, con más de ocho años de experiencia desarrollando productos inspirados en los beneficios de la naturaleza para el cuidado de la piel y el bienestar de las familias.

Con la apertura de su nuevo espacio en la colonia Santiago del Río que encabezó su fundadora Paola Gallardo, la marca fortalece su crecimiento al integrar tienda, taller y área de producción en un mismo lugar.

En su mensaje, Paola Gallardo destacó:"Este nuevo espacio representa un sueño construido con mucho trabajo, amor y constancia. Queremos que Floramor sea un lugar donde las personas encuentren productos naturales, bienestar y una comunidad que impulse el consumo local y el emprendimiento." 

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Durante la apertura también se realizó la presentación de Floraté, un nuevo emprendimiento enfocado en bebidas botánicas artesanales elaboradas con flores, hierbas y especias naturales.

Este importante evento reunió a clientes y seguidores de la marca, emprendedoras locales, familiares y amigos y representantes de diversos sectores de la comunidad emprendedora de San Luis Potosí, quienes celebraron este nuevo capítulo para una marca potosina comprometida con el bienestar natural, el consumo local y el emprendimiento.

Redes sociales: 

Instagram: @floramorbotanica, Instagram: @floratemx

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