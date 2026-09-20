AYER HOY Y MAÑANA

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"Benditas las manos que construyen puentes. Las manos suaves que curan heridas. Las manos que siembran la buena simiente. Que aportan la paz y embellecen la vida. Que mis manos siempre sean generosas para dar, apoyar y ayudar. Que mi corazón siempre esté dispuesto a escuchar mi conciencia espiritual, que mi boca pronuncie palabras de amor, bondad que anime y que sanen. Que en todo momento sienta y exprese mi amor a la humanidad..." Namaste... Santoral para hoy: Santos: Andrés Kim Teagon. Pablo Chong Hasang ambos coreanos... Hacen circular las invitaciones para sus esponsales Andrea Barbosa Medina y José Pablo Acosta Delgado las cuales están suscritas por sus padres: Mario Enrique Barbosa Astorga (+) y Ana Luisa Medina Calzada; Doctor Daniel Acosta Díaz de León y Rosa Emilia Delgado Arnaud... La boda tendrá lugar el próximo 21 de noviembre.... Diego Cortés López celebró el sexto aniversario de su natalicio con divertida fiesta que le organizaron sus papás: Jorge Cortés Dauajare e Isa López Muñiz, participaron sus hermanos Emilio y Eugenio, así como sus abuelos Fernando López Palau y Martita Muñiz de López; Araminta Dauajare Cinta... Pupi Zwieger y sus hijas Marianne y Cecilia Velasco ofrecieron una reunión a su hija y hermana Ingrid Velasco de Olmos con motivo de la llegada de su primogénita que se llamará Catalina... El Club Deportivo Potosino inauguró la Sexagésima Quinta Edición del Torneo Internacional de Boliche 2026 a cargo del presidente del club: Ingeniero Vicente Ruiz Rodríguez y los integrantes del Consejo Directivo, así como quienes han formado parte de esta disciplina que ahora son parte de la historia del Boliche donde se proyectó un video conmemorativo de los 65 años de este deporte... ... Juan Carlos Torres y Andrea Rivera bautizaron a su hijo Juan Andrés que recibió las Aguas del Jordán al lado de sus padrinos: Jessica Torres y Tomás Salazar... Hasta la próxima...

@Alicia.Villasuso