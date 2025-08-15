CÁLIDO ENCUENTRO
GOLFISTAS COMPARTEN EXPERIENCIAS
Galeria
1/3
Golfistas que participan en el Torneo Anual de Golf que se realiza en el Club Campestre de San Luis, compartieron su afición y pasión por el deporte escocés en una cálida celebración.
Se encontraron optimistas y entusiasmados en el tradicional rompe hielo.
Ahí, recibieron una cálida bienvenida y les desearon suerte en este magno evento.
La tradicional convivencia transcurrió en medio una agradable atmósfera.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La alegría y actitud positiva que poseen los jugadores fue palpable durante la celebración; hoy, continúan con sus acciones en el green.