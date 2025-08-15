CÁLIDO ENCUENTRO

Golfistas que participan en el Torneo Anual de Golf que se realiza en el Club Campestre de San Luis, compartieron su afición y pasión por el deporte escocés en una cálida celebración.

Se encontraron optimistas y entusiasmados en el tradicional rompe hielo.

Ahí, recibieron una cálida bienvenida y les desearon suerte en este magno evento.

La tradicional convivencia transcurrió en medio una agradable atmósfera.

La alegría y actitud positiva que poseen los jugadores fue palpable durante la celebración; hoy, continúan con sus acciones en el green.