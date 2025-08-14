¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Adriana Serrano festejó su cumpleaños con sus grupos de amigos, con una celebración estilo hawaiana

En una agradable atmósfera, le desearon bienestar y prosperidad en su familia, así como más éxitos en los proyectos a emprender.

Con el entusiasmo que les caracteriza, charlaron algunas experiencias y anécdotas recientes.

Desde luego, al grupo les identifica el optimismo que tienen por la vida.

Eso sí, ¡vaya entusiasmo!