CRISTO EN SU CORAZÓN

CRISTO EN SU CORAZÓN

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

CELEBRA CON UNA FIESTA HAWAIANA

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
Adriana Serrano festejó su cumpleaños con sus grupos de amigos, con una celebración estilo hawaiana

En una agradable atmósfera, le desearon bienestar y prosperidad en su familia, así como más éxitos en los proyectos a emprender.

Con el entusiasmo que les caracteriza, charlaron algunas experiencias y anécdotas recientes.

Desde luego, al grupo les identifica el optimismo que tienen por la vida.

Eso sí, ¡vaya entusiasmo!

