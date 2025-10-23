color& nostalgia

BARCELONA.- La histórica casa de modas dedicada al punto Escorpion presentó en la 080 Barcelona Fashion una apuesta por el color y la nostalgia del espíritu californiano de los setenta, lleno de amuletos, rituales, colores cálidos y pantalones acampanados.

Como ya es tradición, la firma de Igualada (Barcelona) -que está a cuatro años del centenario- ha roto el hielo de una semana de desfiles en el recinto modernista de Sant Pau, la cita de moda barcelonesa que es ya “una referencia en todo el mundo”, según ha destacado en la apertura el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Samper.

La directora creativa de la firma, Jessica Raya, y su equipo, han vuelto a demostrar que el punto no tiene porque ser aburrido en un desfile que ha abierto un grupo de bailarines contemporáneos que han situado al público en el contexto de un ritual espiritual, velas sobre la pasarela incluidas.

COLECCIÓN ‘HOLISTIC GETAWAY’

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Raya ha contado que la colección, titulada ‘Holistic Getaway’ nació como “una escapada consciente hacia una vida más libre, pausada y conectada” inspirada en “los retiros espirituales que florecieron en la costa oeste de Estados Unidos durante los años 70, cuando Los Ángeles olía a incienso y revolución, y la moda era una forma de protesta serena”.

“California Dreaming”, entre otros, han sonado mientras Escorpion mostraba una propuesta llena de colores tierra, rosados y violetas.

“PEACE AND LOVE”

El punto se ha colado en vestidos, monos de perneras acampanadas llenas de movimiento, bodies, pantalones calados y faldas etéreas.

Una invitación a un mundo que pide alejarse del materialismo y reivindicar el “peace and love” con grandes pendientes y bolsos de punto a juego.