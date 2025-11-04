logo pulso
Controlan bomberos incendio en La Bonita

Por Redacción

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Controlan bomberos incendio en La Bonita

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de  Bomberos acudieron a controlar un incendio forestal en la carretera 57, cerca de la comunidad La Bonita afortunadamente no hubo personas lesionadas y después de unas horas lograron controlar el fuego.

A través del número de emergencia 911 reportaron a los bomberos un incendio en un cerro ubicado a un costado de la carretera 57 a la altura del crucero de la comunidad La Bonita, por lo que inmediatamente acudieron con una motobomba para controlar el fuego y evitar que se propagara, así mismo estuvieron cuidando para que no se acercaran personas al lugar del siniestro.

El incendio forestal abarcaba un área aproximada de dos hectáreas con riesgo de propagación, por lo que estuvieron trabajando para evitar que se propagara a más áreas dañando la vegetación del lugar, en cuestión de unas horas lograron contra el fuego, luego supervisaron el lugar para evitar que hubiera algo que provocara que se volvieran a reactivar las llamas.

Debido a la ventisca que se está presentado por el frío, el fuego se propagó rápidamente.

Los bomberos llaman a no hacer fogatas, tampoco dejar objetos inflamables en áreas verdes ni aventar colillas de cigarro para evitar que se generen más incendios forestales. 

