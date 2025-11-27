logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

MICHELLE GARZA CERVERA, A LA CONQUISTA DE HOLLYWOOD

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
MICHELLE GARZA CERVERA, A LA CONQUISTA DE HOLLYWOOD

LA REALIZADORA MEXICANA MICHELLE GARZA CERVERA, A QUIEN RECORDAMOS POR “HUESERA” (2023), HA ENTRADO EN LAS “GRANDES LIGAS” DE LA MANO DE 20TH CENTURY FOX, CON LA REIMAGINACIÓN DE UNO DE LOS CLÁSICOS DEL CINE DE SUSPENSO Y HORROR, “LA MANO QUE MECE LA CUNA”, QUE TUVO SU ESTRENO EL PASADO 19 DE NOVIEMBRE EN DISNEY+.  “SIEMPRE HE TENIDO LA TENDENCIA DE ABRAZAR AVENTURAS QUE ME LLEVAN A OTRO LUGAR DEL MUNDO, A SALIR POR COMPLETO DE MI ZONA DE CONFORT Y LA VERDAD ES QUE SIEMPRE ME PREGUNTÉ CÓMO SE HACÍA UNA PELÍCULA DE ESTUDIO EN HOLLYWOOD”, ASEGURA GARZA CERVERA A EL UNIVERSAL.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAM HOGG FALLECE A LOS 66 AÑOS
PAM HOGG FALLECE A LOS 66 AÑOS

PAM HOGG FALLECE A LOS 66 AÑOS

SLP

El Universal

MICHELLE GARZA CERVERA, A LA CONQUISTA DE HOLLYWOOD
MICHELLE GARZA CERVERA, A LA CONQUISTA DE HOLLYWOOD

MICHELLE GARZA CERVERA, A LA CONQUISTA DE HOLLYWOOD

SLP

El Universal

CHRISTINA AGUILERA ESTRENA SU NUEVO TEMA NAVIDEÑO
CHRISTINA AGUILERA ESTRENA SU NUEVO TEMA NAVIDEÑO

CHRISTINA AGUILERA ESTRENA SU NUEVO TEMA NAVIDEÑO

SLP

EFE

DUA LIPA ABRIRÁ UNA TAQUERÍA EN CDMX
DUA LIPA ABRIRÁ UNA TAQUERÍA EN CDMX

DUA LIPA ABRIRÁ UNA TAQUERÍA EN CDMX

SLP

EFE