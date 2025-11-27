MICHELLE GARZA CERVERA, A LA CONQUISTA DE HOLLYWOOD
A
LA REALIZADORA MEXICANA MICHELLE GARZA CERVERA, A QUIEN RECORDAMOS POR “HUESERA” (2023), HA ENTRADO EN LAS “GRANDES LIGAS” DE LA MANO DE 20TH CENTURY FOX, CON LA REIMAGINACIÓN DE UNO DE LOS CLÁSICOS DEL CINE DE SUSPENSO Y HORROR, “LA MANO QUE MECE LA CUNA”, QUE TUVO SU ESTRENO EL PASADO 19 DE NOVIEMBRE EN DISNEY+. “SIEMPRE HE TENIDO LA TENDENCIA DE ABRAZAR AVENTURAS QUE ME LLEVAN A OTRO LUGAR DEL MUNDO, A SALIR POR COMPLETO DE MI ZONA DE CONFORT Y LA VERDAD ES QUE SIEMPRE ME PREGUNTÉ CÓMO SE HACÍA UNA PELÍCULA DE ESTUDIO EN HOLLYWOOD”, ASEGURA GARZA CERVERA A EL UNIVERSAL.