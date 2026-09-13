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Familias, ¡Viva México!

El Club Deportivo Potosino celebrará la Independencia de nuestro país

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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El Club Deportivo Potosino conmemorará este 15 de septiembre el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de nuestro país con una Noche Mexicana.

El festejo iniciará a las 18:00 horas en la cacha de futbol y reunirá a los socios de este club con sus familias e invitados.

En una atmósfera de colorido y júbilo, los asistentes disfrutarán de las tradiciones, gastronomía, música y folklore de nuestro país.

El presidente del Consejo de Administración Vicente Ruiz Rodríguez presidirá la Ceremonia del Grito que iniciará a las 11:00 horas y lo acompañarán la reina Isabella López Zavala y sus princesas.

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La Comisión de sociales que encabeza Lupita Padilla de Ruiz reserva agradable sorpresas que permitirán a los asistentes, recordar con orgullo a los héroes que lucharon por nuestra libertad.

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