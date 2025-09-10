AYER HOY MAÑANA

“Hoy colgué mis trapitos al sol, no por vergüenza, sino por amor. Deje secar lo que un día dolió, y abrace mi historia tal como soy yo. Entre telas limpias y cicatrices, cuelgo verdades, sueños felices. No escondo manchas, no borro errores, son parte viva de quien hoy soy yo. Un gran corazón me sirve de abrigo, me sostiene firme, camina conmigo. No espero aplausos, ni aprobación, me basta ser yo, sin explicación. El sol me ve, el viento me entiende, mi alma ligera ya no se defiende. Porque el amor propio es eso, al final: honrarte entera, sin juicio ni mal. Te honro así enter@…” Anónimo… Santoral para hoy: San Nicolás Tolentino. Salvio. Teodardo. María Magdalena de Austria reina y fundadora de Halle.... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años… Nuestras condolencias a la familia de la Chica Artolózaga González que partió a gozar de la vida eterna y al reencuentro de sus papás… Desde aquí nuestras condolencias a sus hermanos, sobrinos, tíos, primos y amigas… Celebró su cumpleaños María Fernanda Cortés Villasuso rodeada de su esposo Mauricio Sánchez Solís, su hijo Mauricio; su mamá, hermanas; sobrinos, familia política y sus amigas de siempre con quienes apagó las velas de su pastel de aniversario… En la Iglesia de San Agustín unieron sus vidas por el vínculo del matrimonio, la pareja formada por Laura Mónica López Stack y Carlos Gerardo Hernández Ayala, quien el sacerdote celebrante los recibió a las puertas del Templo y los condujo hasta los pies del altar acompañados los hijos de Laura Mónica: Claudio Aldrete López y Mariana Nieto de Aldrete; Laura Mónica Aldrete López y Dominique Contreras, que fungieron como padrinos al igual que un grupo de primas de la novia que llevaron los diferentes símbolos del matrimonio, así como varias damas que entraron en el cortejo de Laura Mónica y Carlos Gerardo… Posterior se sirvió el banquete en honor de los recién casados en un jardín donde todos los invitados pasaron una tarde de lo mejor… Los nuevos esposos en esta fecha tan especial compartieron con todos sus invitados… Felicidades a Laura Mónica y Carlos Gerardo desde esta columna… Rosy Cuellar de Arredondo celebró su santo y cumpleaños el mismo día en compañía de su esposo Joaquín Arredondo, sus hijos, nietos, bisnieto, hermanos y numerosas amigas que por diferentes medios le hicieron llegar los mejores deseos para una vuelta más al Sol… Enhorabuena a Rosy desde estas líneas… Como cada año la celebración Eucarística a la Virgen de Covadonga estuvo muy emotiva con la presencia del Excelentísimo Señor Arzobispo Don Jorge Alberto Cavazos Arispe que ofreció una Homilía muy emotiva a todos presentes… Más tarde en el Patio de Castilla tuvo lugar una reunión donde se cantaron las “Mañanitas” a la Santina, Patrona de los migrantes españoles que año con año la veneran… La Estudiantina San Luis Rey tuvo a su cago interpretar las “Mañanitas a la Virgen a las cuales se unieron todos los presentes… El domingo tuvo lugar la Romería de Covadonga donde se eligió por suerte a la nueva reina, ella Irene Cerda Maeda hija de Erik Cerda y Carmen Maeda quien tomó la rosa que decía felicidades eres la nueva reina… El grupo de princesas junto con Irene son: Rebeca González Fernández, Ana Sofía Fernández, María del Carmen Díaz Conde, María Fernanda González Nava, Sofía Eby Ortiz, Lorena Güemes del Río y Ana Sofía Fernández Pedraza… Para la coronación, entrega del cetro y la Banda a la nueva reina estuvieron en el estrado Lic. Fernando López Palau, Cónsul General de España en nuestra ciudad; Lic. Enrique Martínez, Presidente del H. Consejo Directivo de La Bene San Luis, Vero Humara de Romero, Coordinadora de esta importante fiesta española-mexicana… Hasta la próxima…