Conrad y Jaxon Ríos se reunieron con sus primos y amigos en una animada celebración para festejar sus 2 y 3 años de vida, respectivamente.

De los preparativos para la divertida fiesta se encargaron sus mamás Marisa y Montserrat Ríos, quienes con sus hijos eligieron una serie de detalles con los que crearon una atmósfera multicolor.

Con ellos este día especia en sus vidas, sus tíos, primos y amiguitos, con quienes se divirtieron ¡al máximo!

Felices, Conrad yJaxon recibieron las felicitaciones y muestras de afecto de sus invitados.

En una tarde de intensa alegría, los pequeños disfrutaron de una serie de atractivos como inflables, juegos infantiles, concursos y recreación.

Eso sí, ¡vaya sonrisas!