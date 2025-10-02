logo pulso
INTENSA ALEGRÍA

DISFRUTAN CON SUS PRIMOS Y AMIGOS DE SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
Conrad y Jaxon Ríos se reunieron con sus primos y amigos en una animada celebración para festejar sus 2 y 3 años de vida, respectivamente.

De los preparativos para la divertida fiesta se encargaron sus mamás Marisa y Montserrat Ríos, quienes con sus hijos eligieron una serie de detalles con los que crearon una atmósfera multicolor.

Con ellos este día especia en sus vidas, sus tíos, primos y amiguitos, con quienes se divirtieron ¡al máximo!

Felices, Conrad yJaxon recibieron las felicitaciones y muestras de afecto de sus invitados.

En una tarde de intensa alegría, los pequeños disfrutaron de una serie de atractivos como inflables, juegos infantiles, concursos y recreación.

Eso sí, ¡vaya sonrisas!

