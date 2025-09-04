logo pulso
KOMUNAH SAN CRISANTO:

LA COMUNIDAD QUE TRANSFORMARÁ LA FORMA DE VIVIR EN LA COSTA YUCATECA

Por Redacción PULSO

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
En un evento especial, Joaquín Realtor, de grupo komunah, presentó las mejores oportunidades de inversión en el sur del país.

Durante la exposición, los asistentes pudieron conocer un desarrollo único que está marcando tendencia en Yucatán: Komunah San Crisanto, la primera comunidad de experiencias en la costa yucateca.

Grupo Komunah, la desarrolladora inmobiliaria #1 de la región, dio a conocer este proyecto integral y sustentable que combina naturaleza, modernidad y certeza jurídica. Rodeado de selva, manglares y playas paradisíacas, San Crisanto ofrece más de 170,000 m² de áreas verdes, infraestructura moderna y exclusivas amenidades como Beach Club privado, Casa Club, Yoga Park, Pabellón cultural y artístico, áreas deportivas, Pet Park, tipis, zona grill y espacios contemplativos.

Con 1,875 terrenos residenciales y comerciales distribuidos en 12 clústers, este desarrollo garantiza alta plusvalía y escrituración inmediata, brindando seguridad y confianza a cada inversionista.

Para más información:

Laura Mariscal Castro – Líder Comercial de JOM! Comunidad Inmobiliaria

Cel. 444 204 2134

