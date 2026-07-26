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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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La World Cup en su cumple

Imágenes de Messi, Tim Payne y Cristiano Ronaldo en la decoración

Por Maru Bustos PULSO

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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El ambiente y la alegría del mundial se vivieron en la fiesta de cumpleaños número 8 de Franco Conde Díaz de León, quien reunió a sus amigos para compartir con ellos su pasión por este deporte que practica en el Andes International School, donde estudia.

Sus papás: Juan Carlos Conde Solís y Alejandra Díaz de León de Conde se sumaron al entusiasmo de su hijo y lo apoyaron en la organización del festejo.

Franco vistió la playera de la selección de Alemania, su favorita; y sus hermanos, Juanqui, se puso la playera de  Portugal y Ale, la de España.

Desde luego que los invitados también portaron las playeras de sus equipos favoritos.

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Así, en el jardín del Lomas Raquet Club los niños jugaron un partido de futbol.

Para refrescarse después de las acciones en la cancha, nada mejor que disfrutar de las actividades acuáticas en una albercada.

La tarde, ¡con gran acción!

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