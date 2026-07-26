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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Misión cumplida

Realizan un Opening y bailan "Coming home"

Por Maru Bustos PULSO

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Si hay algo que identifica a la generación 2023-2026 de prepa del Colegio Motolinía, es su gusto por la música y el baile.

Por ello, para su festejo de graduación organizaron un opening y bailaron la canción" Coming Home".

Para finalizar en grande esta etapa de sus vidas, hicieron de la celebración una noche de glamour; ellos vistieron modernos trajes y ellas de largo.

Las familias de los graduados disfrutaron con ellos de la serie de detalles y atractivos que eligieron para esta ocasión llena de emociones y felicidad, pero sobre todo, de orgullo por los logros obtenidos.

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Eso sí, listos para la universidad.

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