NOCHE DE CASINO

NOCHE DE CASINO

¡EN LA FIESTA BRAVA!

ADMIRAN EL TEMPLE Y VALOR DE TOREROS

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A

El temple y valor de reconocidas figuras del toreo fue admirado por los aficionados a la fiesta brava en una corrida, en la que Fermín Espinosa “Armillita” fue el triunfador al indultar un astado de la Ganadería Gómez Valle.

Con él, en este cartel en la Monumental Plaza de Toros “El Paseo”, José Mauricio, Ernesto Javier “Calita” y el potosino José Sainz, lidiando ocho bureles.

Así, desde los palcos, barreras y tendidos de sombra y sol, los apasionados a la fiesta brava admiraron el estilo, temple y valor de estas reconocidas figuras del toreo.

Voluntariosos y muy toreros, los coletudos se lucieron con el capote y la muleta.

Así, los taurinos de corazón disfrutaron de este arte que tanto les apasiona y atrae.

