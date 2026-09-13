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Montse, tiene su primera despedida

Dora Delgadillo le da una cálida bienvenida

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Por su próximo enlace civil con Mauricio de la Rosa Delgadillo, Montse Álvarez Rodríguez recibió una cálida bienvenida a su futura familia política.

Dora Delgadillo Sánchez, mamá del novio, fue anfitriona de la cálida celebración.

Al festejo, Montse llegó radiante, luciendo un vestido blanco, acompañada de su mamá Adriana Rodríguez Álvarez y su hermana Daniela Álvarez Rodríguez.

También estuvieron las tías, primas y amigas de la futura novia, quienes se sumaron a su felicidad.

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Dora, le dirigió un emotivo mensaje a Montse y le expresó estar feliz de que forme parte de su familia y le deseó dicha en la nueva vida que iniciará con su hijo Mauricio.

Un delicioso desayuno y un ambiente de armonía prevalecieron esta mañana que resultó especial.

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