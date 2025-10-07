NADIA, MARU, LETY Y MONTSE ¡EMOCIONADAS!

Nadia Zúñiga, Maru Díaz del Castillo, Leticia Espinosa y Montse Mejía festejaron emocionadas su cumpleaños entre amigas, en un cálido encuentro.

Ellas, seleccionaron detalles especiales para esta ocasión especial, por lo que sorprendieron a la cumpleañera.

Entusiasmadas, llegaron al lugar donde celebraron y les expresaron su afecto y admiración a las cumpleañeras, sí como los mejores deseos de dicha y prosperidad en su vida.

Ahí, charlaron sobre las experiencias de la temporada, de los proyectos a emprender y de la familia que tanto les fortalece, les apoya y motiva en todo lo que realizan día a día.

Siempre optimistas, estrecharon los lazos de amistad que desde hace varios años les unen y que son más sólidos con el paso del tiempo. La noche transcurre con ¡gran alegría!