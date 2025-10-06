logo pulso
"MEMORIA Y LEGADO"

"MEMORIA Y LEGADO"

¡ABUE, TE QUIERO!

RECIBEN CARIÑO Y ADMIRACIÓN DE SUS NIETOS EN UN FESTEJO

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
Los niños más audaces expresaron a sus abuelitos su amor, admiración, respeto y gratitud, en una celebración especial.

Ellos, alumnos de primaria del Andes International School, quienes festejaron así el Día del Abuelo.

Esta ocasión especial, los niños vivieron una agradable y divertida mañana con sus abuelitos, quienes llegaron al colegio entusiasmados a sumarse a sus actividades.

De esta manera, los alumnos de este plantel educativo ofrecieron un homenaje a sus abuelitos, ya que representan un papel muy importante en su vida diaria, educación y formación.

La mañana, de instantes plenos de emoción y ¡gran alegría!

¡ABUE, TE QUIERO!
¡ABUE, TE QUIERO!

¡ABUE, TE QUIERO!

SLP

Maru Bustos

RECIBEN CARIÑO Y ADMIRACIÓN DE SUS NIETOS EN UN FESTEJO

