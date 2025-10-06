¡ABUE, TE QUIERO!

Los niños más audaces expresaron a sus abuelitos su amor, admiración, respeto y gratitud, en una celebración especial.

Ellos, alumnos de primaria del Andes International School, quienes festejaron así el Día del Abuelo.

Esta ocasión especial, los niños vivieron una agradable y divertida mañana con sus abuelitos, quienes llegaron al colegio entusiasmados a sumarse a sus actividades.

De esta manera, los alumnos de este plantel educativo ofrecieron un homenaje a sus abuelitos, ya que representan un papel muy importante en su vida diaria, educación y formación.

La mañana, de instantes plenos de emoción y ¡gran alegría!