CELEBRAN TRIUNFOS

Los más destacados jugadores de boliche celebraron sus logros en el torneo de esta disciplina deportiva que llevó a cabo con éxito el Club Deportivo Potosino como parte de los festejos de su 85 Aniversario de Fundación.

Tras días de intensa acción, se efectuó la premiación a los ganadores de este tradicional evento, en una estupenda celebración.

En la rama individual, el campeón del certamen fue ‘Tato’ Leija, del equipo ‘Costeados’, quien obtuvo la mejor puntuación con 208 unidades. El segundo lugar fue para Eduardo Guardiola, también integrante del equipo ‘Costeados’, con una destacada marca de 202 puntos, consolidando así el dominio de su escuadra en la etapa individual.

Encabezaron la ceremonia de premiación el Presidente de la Comisión de Boliche Eduardo Guardiola con sus compañeros José Luis Valle, Raúl Rodríguez y Ricardo Villalba.

En reconocimiento a su talento, habilidad y dedicación, los triunfadores recibieron una medalla, así como prolongados aplausos de sus compañeros.

Desde luego, que emocionados, compartieron este logro en una cálida convivencia.