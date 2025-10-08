AYER HOY MAÑANA

“Lo leí por ahí: En la escuela de la vida, nadie te pregunta si quieres matricularte. Basta con nacer y ya estas matriculado. No hay uniformes, ni pupitres asignados. Y el curso escolar nunca termina. Somos alumnos y maestros. Pero el gran maestro es el tiempo: ese profesor exigente, paciente y a veces severo. No avisa de los exámenes, un día está el examen en el pupitre, no has estudiado, no tiene sentido pedir nuevo examen. Algunas materias son fáciles: el amor, la alegría, la amistad. Otras requieren más esfuerzo: la paciencia, la tolerancia, el perdón. También hay materias que prefieres no cursar: el dolor, la pérdida, la soledad. Pero es a través de ellas que el aprendizaje se profundiza. Hay maestros que enseñan cariño y otros desde la dificultad. En el conflicto aprendemos a valorar la paz; en la escases descubrimos lo suficiente. En la vida diaria aprendemos el difícil arte de amar al prójimo. Cada día es una lección nueva, y el diploma final será la serenidad de mirar hacia atrás y decir: aprendí, cometí errores, pero aprendí. Viví la lección hasta e último capítulo….” Santoral para hoy: Sergio, Marcelo, Baco y Apuleyo. El profeta Simeón. Demetrio. Néstor. Benita. Lorenzo y Pelagia de Antiuquia… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años… Nuestras condolencias para la familia Rangel Álvarez; Rangel Abella y Rangel Mancilla por el sensible fallecimiento de Gustavo Rangel Álvarez que partió a gozar de la paz eterna… Para todos sus seres queridos que el Señor los consuele en estos momentos de dolor y para Gustavo que descanse en paz y luzca para el la luz perpetua… La Bene San Luis ofreció a los médicos de la Institución y a todos los que hacen procedimientos en el Hospital un festejo con motivo de la celebración del Día del Médico que se celebra el día 23 de este mes, fecha que coincide con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México y fue Valentín Gómez Farías quien inauguró dicho Establecimiento… Presidieron la reunión el CP Sergio Martínez Govea, Director General; Dr. Rubén Martínez Gutiérrez, Director Médico; La H. Junta Directiva de La Bene; CP Mayra Álvarez, Directora Administrativa… Numerosos Médicos que pasaron una velada de lo mejor con las rifas que les hicieron, la música en vivo, exquisita cena… Felicitaciones para la Yaya Bernat de del Peral por sus 95 años de vida que pasó acompañada de sus hijos y nietos… La Yaya desde temprano escuchó las “Mañanitas” de parte de sus hijos Paty, Goyo, Tere, Toño y Ruse de los que radican aquí y las que viven en Monterrey… Le enviamos un abrazo a la Yaya por estas 95 vueltas al Sol… Que sean muchas más llenas de salud y bendiciones… Otra cumpleañera de la semana fue la Morena Pérez Espinosa que estuvo rodeada del cariño de su esposo Toño Cordero, Paco González Humara y Carmelita Cordero Pérez y su nieto Cristóbal… La Morena recibió numerosos parabienes de toda su familia, sus hermanos, sobrinos, primos y numerosos amigos que por diferentes medios le hicieron llegar los mejores deseos por esta fecha de su cumple… Desde aquí un abrazo por tal motivo… Se comprometieron en matrimonio Paola Azcanio Revilla y Eduardo Zepeda Rodríguez que en tan especial ocasión estuvieron acompañados de sus padres, abuelos, tíos y amigos… Enhorabuena a los futuros esposos… Hasta la próxima