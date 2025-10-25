logo pulso
FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

RECIBE MUESTRAS DE AFECTO Y AGRADABLES SORPRESAS

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
Jaime Morales Reyes festejó sus 79 años de vida, en una espléndida celebración con sus seres queridos y amigos de siempre.

Compartieron su felicidad, su esposa Martha Irene Villalobos y sus hijos: Jaime, Martha Irene, Cinthia y Daniela Morales Villalobos, como sus hijos políticos y nietos.

Ellos, seleccionaron los detalles para el festejo que transcurrió en una atmósfera de optimismo y armonía.

Ahí, los asistentes le expresaron su afecto y admiración, así como sus deseos de bienestar en su vida.

Jaime reflejaba en su rostro felicidad por su bonita familia que tanto le fortalece.

En ese entorno, se efectuó el cálido encuentro, donde las anécdotas hicieron más atractivo el convivio.

Eso sí, ¡cuánto te quieren!

