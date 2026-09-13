Solemne Eucaristía, festividad de San Agustín del Pedregal

Con motivo de su fiesta patronal, la Parroquia San Agustín del Pedregal llevó a cabo una Solemne Eucaristía, en la que un grupo de jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación.

El Arzobispo de San Luis Potosí Jorge Alberto Cavazos Arizpe presidió la ceremonia que concelebraron con él, el Presbítero Salvador González Vásquez y un grupo de sacerdotes.

Con sus papás y padrinos, los jóvenes llegaron felices y emocionados a la celebración.

El arzobispo de San Luis Potosí, don Jorge Alberto Cavazos Arizpe les untó el santo crisma en forma de cruz en la frente y les impuso sus manos, para, que, de esta forma, recibieran el don del Espíritu Santo. Así, cumplieron como cristianos que son.

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