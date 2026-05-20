SON CONFIRMADOS
EL ARZOBISPO JORGE ALBERTO CAVAZOS ARIZPE LES IMPARTE EL SACRAMENTO
Galeria
Un grupo de jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación en una cálida ceremonia.
Los acompañaron sus papás, padrinos y familia.
El arzobispo de San Luis Potosí don Jorge Alberto Cavazos Arispe les impartió el tercer sacramento de la Iglesia a los alumnos de secundaria del Colegio Motolinía, a quienes recibió en el atrio de la Parroquia de María Madre de la Divina Gracia.
En la homilía, el arzobispo les habló de su compromiso de ser buenos cristianos y de amar a su prójimo y a Dios sobre todas las cosas.
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En el ritual los confirmó para que recibieran los siete dones del Espíritu Santo.
Al finalizar la celebración recibieron una prolongada ovación.
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