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SON CONFIRMADOS

EL ARZOBISPO JORGE ALBERTO CAVAZOS ARIZPE LES IMPARTE EL SACRAMENTO

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo de jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación en una cálida ceremonia.

Los acompañaron sus papás, padrinos y familia.

El arzobispo de San Luis Potosí don Jorge Alberto Cavazos Arispe les impartió el tercer sacramento de la Iglesia a los alumnos de secundaria del Colegio Motolinía, a quienes recibió en el atrio de la Parroquia de María Madre de la Divina Gracia.

En la homilía, el arzobispo les habló de su compromiso de ser buenos cristianos y de amar a su prójimo y a Dios sobre todas las cosas.

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En el ritual los confirmó para que recibieran los siete dones del Espíritu Santo.

Al finalizar la celebración recibieron una prolongada ovación.

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