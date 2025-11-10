LEYRE ¡HERMOSA Y FELIZ!
DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS
Leyre Gallegos Hurtado festejó su cumpleaños en una estupenda y divertida celebración entre amigos.
Marcos Gallegos y Leyre Hurtado apoyaron a su hija en la selección de detalles y atractivos, con los que sorprendieron y agradaron a los invitados.
El feliz encuentro se efectuó en Boombox, donde se encontraron con interesantes atractivos.
Ahí, el grupo más fashion, que felicitó a su gran amiga; le expresó sus mejores deseos de bienestar.
El encuentro, intenso y agradable.
¡Vaya energía !
