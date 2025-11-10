OTRO AÑO MÁS DE VIDA

Heralida Castañeda cumplió años y lo festejó entre sus grupos de amigos.

El encuentro entre la cumpleañera y los asistentes resultó con gran alegría.

En una agradable atmósfera, le desearon bienestar y prosperidad en su familia, así como más éxitos en los proyectos a emprender.

Con el entusiasmo que les caracteriza, charlaron algunas experiencias recientes y de los proyectos a emprender, así como de las actividades que realizan.

Desde luego, al grupo les identifica el optimismo que tienen por la vida.

Por varias horas, disfrutaron de una amena convivencia.