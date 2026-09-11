A la baja cierran IPC y Dow Jones

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 1.09%, para apuntarse cuatro bajas en las últimas cinco jornadas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a 64,106.82 unidades.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global debido a la expectativa de que los bancos centrales alrededor del mundo serán más restrictivos", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 1,09 % para registrar caídas en cuatro de las últimas cinco sesiones".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo México (-4.45%), GCC (-3.09%), Volaris (-2.8%) y Gentera (-2.22%).

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.05% frente al dólar, al pasar de 16.90 a 17 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

Por su parte, Wall Street cerró este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.60%, después de que el precio del petróleo en EU superara los 100 dólares por barril ante la creciente preocupación de los inversores por la guerra con Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow se situó en los 52,064 puntos; el selectivo S&P 500 recortó un 0.58%, hasta 7,591 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un 0.65%, hasta 26,081 unidades.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una subida del 6%, hasta 102.48 dólares el barril, su nivel más alto en tres meses.