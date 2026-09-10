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CCE pide al gobierno contener crecimiento de deuda y déficit

Enfatiza la importancia de mantener el grado de inversión

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 10:57 a.m.
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CCE pide al gobierno contener crecimiento de deuda y déficit
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      El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al gobierno federal contener el crecimiento de la deuda y crear las condiciones para que la economía crezca a un ritmo mayor.

      CCE solicita eficiencia en gasto público y reducción del déficit

      En el marco de la presentación del Paquete Económico 2027 por parte del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, indicó que la prioridad debe ser mantener el grado de inversión del país y disminuir gradualmente el déficit público.

      La máxima cúpula del sector privado en México llamó a asegurar un ejercicio eficiente del gasto público, así como soluciones estructurales para las empresas del Estado.

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      Además de ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la formalidad, combatir la evasión y las redes de facturación falsa, "es decir, que quienes hoy no cumplen con sus obligaciones fiscales paguen los impuestos que les corresponden".

      Avances y retos en finanzas públicas y diálogo con el gobierno

      En este contexto, el CCE reconoció el avance hacia finanzas públicas sostenibles que generen estabilidad económica y, por tanto, mejores condiciones para invertir y crear empleos formales.

      Así como la existencia de incentivos para las PyMEs, que son fundamentales para la actividad económica y para la generación del 70% del empleo en el país.

      Sin embargo, en materia de ingresos, planteó que "será muy útil continuar el diálogo técnico y evaluar el impacto de las medidas propuestas, de manera que logremos que el impacto sea equitativo".

      Para apoyar la inversión y el crecimiento de la economía, considera necesario tener reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal, así como acceso a energía y agua, "porque esto es lo que demanda la inversión, tanto nacional como extranjera".

      Pidió mantener el diálogo con el gobierno, para evaluar impactos y proponer los ajustes necesarios a través de un mecanismo formal de seguimiento.

      Reafirmó que el objetivo en común entre gobierno y empresarios es aumentar el crecimiento económico y proteger el bienestar de los mexicanos, priorizando el gasto social en salud y educación y la inversión en infraestructura.

      Enfatizó que ese entendimiento manda la señal de que México es capaz de construir acuerdos y actuar con responsabilidad frente a un entorno económico complejo.

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