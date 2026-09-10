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Apple da el salto a los plegables

Lanza el iPhone Duo, que tendrá un costo de 1,999 dólares

Por EFE

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Apple da el salto a los plegables
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      Nueva York.- El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, anunció este miércoles el primer teléfono plegable de la marca, bautizado como ´iPhone Duo´, que tiene un tamaño similar al de un "pasaporte" cuando está cerrado -con una pantalla de 5.4 pulgadas- y costará 1,999 dólares.

      Cuando se despliega la pantalla, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7.6 pulgadas, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone.

      El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer plegable hace más de siete años.

      No obstante, el nuevo líder de Apple defendió en su presentación que el ´iPhone Duo´ tiene el mejor diseño.

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      El iPhone Duo está disponible en dos colores: blanco estelar y cielo nocturno. Los pedidos anticipados comienzan el viernes 16 de octubre y el dispositivo estará disponible a partir del viernes 23.

      En México, el iPhone Duo tendrá un precio inicial de 47 mil 999 pesos para su versión con 256 GB de almacenamiento, mientras que su versión de 2 TB tiene un precio de 77 mil 999 pesos.

      Apple presentó, además, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, en cuatro colores: negro "profundo", un plata "más refinado", un nuevo tono llamado "glaciar" y un "sofisticado" burdeos.

      Otro anuncio a destacar fue que Apple incorpora por primera vez la cancelación activa de ruido (ANC) a su modelo de AirPods más económico (129 dólares).

      Así como la nueva función llamada ´Siri Recap´, que utilizará los micrófonos integrados de los nuevos Watch Series 12 y Watch Ultra 4 para tomar notas de las conversaciones diarias.

      Por último, se reveló que el Watch Series 12 de Apple ahora mide la frecuencia cardíaca cada cinco segundos.

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