Advierten sobre recorte a AFAC

Ciudad de México.- La Asociación Sindical de Pilotos de México (ASPA) y el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) expresaron su preocupación ante la propuesta del Poder Ejecutivo para recortar 73% el presupuesto de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El martes, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó al Congreso el Paquete Económico 2027, que incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el que se propone que la AFAC disponga de 145.5 millones de pesos el próximo año, frente a los 657.5 millones de 2026.

“Tal disminución dejaría en una situación crítica el correcto funcionamiento de la máxima autoridad aérea en México, responsable de tareas críticas como la certificación, vigilancia e inspección técnica de todo el sector”, indicó ASPA en un comunicado.

Desde su perspectiva, se trata de un severo recorte a un presupuesto que ya había demostrado ser insuficiente.

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ASPA explicó que la seguridad operacional y la certidumbre regulatoria del país dependen directamente de tener una autoridad aeronáutica con solidez institucional y bien financiada.

Por lo tanto, exhortó a la SHCP y a la Cámara de Diputados a reconsiderar el alcance de esta medida y asignar los recursos necesarios para que la AFAC cumpla cabalmente sus obligaciones.

El miércoles, el Colegio de Pilotos señaló que una reducción de esta magnitud debe analizarse con especial cuidado dada la relevancia de la AFAC como autoridad responsable de funciones esenciales para la aviación civil.

Asimismo, indicó que es particularmente preocupante que, conforme a la información disponible, el margen operativo propuesto para la autoridad sería sumamente reducido, lo que obliga a reflexionar sobre la suficiencia real de recursos con el fin de sostener una supervisión efectiva y adecuada.

“La fortaleza institucional de la autoridad aeronáutica es un elemento indispensable para la seguridad operacional, la certidumbre regulatoria y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en beneficio de la aviación mexicana”, destaca.

El mes pasado, el CPAM advirtió que la categoría aérea de la autoridad está en riesgo debido a las auditorías y evaluaciones que realiza la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).