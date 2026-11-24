Aeroméxico reconfigurará su flota
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CIUDAD DE MÉXICO.- Aeroméxico anunció una nueva reconfiguración de nariz a cola para su flota Boeing 787 Dreamliner, la misma que transformará la experiencia de viaje en vuelos de largo alcance y cuya implementación está prevista entre 2029 y 2031.
Esta propuesta brindará a los pasajeros una experiencia cada vez más personalizada, elevando los estándares de comodidad, diseño y tecnología integrados en nuevos espacios diseñados a la medida.
Con esta nueva configuración, la flota Dreamliner de la aerolínea incrementará hasta en 70% su oferta de asientos premium, migrando a nuevas suites en Premier One y cabina premium economy, diseñados en conjunto con la marca británica New Territory.
En total, cada aeronave contará con 259 asientos en equipos 787-9 y 217 en modelos 787-8.
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Los nuevos asientos de esta cabina contarán con más y mejores funcionalidades, como puertas corredizas que crearán un espacio más privado, acceso al pasillo, iluminación adaptable, conectividad Bluetooth, carga inalámbrica y compartimentos adicionales.
En Premier One Suites Plus. Se podrá disfrutar de momentos a solas, pero también de compartir determinados instantes con un acompañante u otro pasajero. Contará con el doble de espacio en asientos Premier One, una mesa de gran tamaño para mejor degustación de la experiencia gastronómica; pantalla de 27 pulgadas con resolución 4K; y modalidad cama completamente horizontal.
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