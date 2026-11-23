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En un contexto en el que la economía crece poco, el aumento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral le están pegando a las empresas; se prevé que 2027 será nuevamente un año retador tanto para las empresas como para el gobierno.

Retos económicos y laborales para empresas en 2027

Así lo plantearon especialistas, empresarios y banqueros durante el seminario sobre el Panorama Económico y Político de México 2027, organizado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

Será muy difícil que el próximo año se cumpla la meta de crecimiento de entre 1.5% y 1.2%, dijo el CEO de Bancoppel, Carlos López Moctezuma.

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Lo anterior en momentos en que el incremento del salario mínimo está afectando los costos laborales del sector privado, sobre todo por la falta de productividad de las empresas, acusó.

Entre los retos, mencionó la importancia que tendrá el nombramiento en el Banco de México para sustituir al subgobernador Jonathan Heath.

Desafíos políticos y fiscales para México en 2027

También mencionó la voluntad política para actuar en materia fiscal para no perder el grado de inversión y combatir la informalidad para lograr la digitalización en el sistema financiero.

A lo anterior, el CEO para México, Centroamérica y el Caribe de Siemens, Alejandro Preinfalk, añadió que no solo el salario mínimo, sino también la reducción de la jornada laboral, está imponiendo retos para las empresas que han tenido que aumentar la plantilla con tecnología para compensar el costo.

De ahí que la adopción de la inteligencia artificial (IA) sea un gran desafío, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, advirtió.

Por su parte, el analista Carlos Elizondo Meyer expuso el cambio de panorama con un peso menos fuerte frente al dólar norteamericano.

Un gasto público en aumento comparado con el que se tenía en 2012, déficit elevado, ingresos insuficientes, la carga de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la ausencia de una reforma fiscal, señaló.

Además, con el ingrediente de elecciones intermedias en 2027 con el escándalo en el INE en que se involucran dinero público.

Todo ello, afirmó, será un reto para los negocios frente a Estados Unidos que tendrá un mayor crecimiento.

De ahí que, para el profesor distinguido de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Alejandro Poiré, el nuevo nombramiento en el Instituto Nacional Electoral (INE) debería ser por consenso y transparente.

Se debe elegir a alguien que salga por consenso con excelente reputación, que tenga talento y experiencia probada, consideró.

Todos coincidieron en que, para atraer más inversión, hace falta más certidumbre, competitividad, productividad y eficiencia energética.