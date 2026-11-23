¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Empresas extranjeras y nacionales que operan en el país suspendieron, redujeron o replantearán sus inversiones en algunos estados del país por falta de condiciones de seguridad, dijo al American Chamber of Commerce México (Amcham).

Amcham México reporta impacto de inseguridad en inversiones

"Una de cada cuatro empresas, 25%, ha suspendido operaciones en algún estado de la República por razones de inseguridad o lo ven como una posibilidad a futuro", dijo el vicepresidente ejecutivo y director general, Pedro Casas Alatriste.

"Un 17% redujo sus inversiones en el país durante los últimos años y 12% planea suspender operaciones en algún estado", expuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No observamos intención general de abandonar el país... sin embargo, no podemos dar por sentado que hay las condiciones de inversión", añadió.

En la edición 2026 del Sondeo de Seguridad Empresarial de dicha cámara se explicó que solamente el 1% trasladó sus operaciones a otro país y el 4% a otro estado.

Aumento de amenazas como extorsión y secuestro en 2026

"Cuatro amenazas aumentan en el nivel de preocupación alto frente a 2024: la extorsión (de 32% a 43%), la intrusión en instalaciones (de 27% a 38%), el secuestro (de 26% a 38%) y la violencia en el lugar de trabajo (de 10% a 22%). En la extorsión y el secuestro, la preocupación alta en 2026 es similar a la de 2021 (46% y 33%, respectivamente), por lo que el aumento marca un regreso a los niveles previos a 2024".

También aumentó la preocupación por el secuestro en los últimos 12 meses.

Casas Alatriste dijo que la percepción de riesgo para las empresas se mantiene en niveles similares a los de 2024 y disminuyó la proporción de empresas que reportan afectaciones en sus operaciones diarias.

No obstante, el crimen organizado transnacional sigue siendo la principal fuente de riesgo alto o medio para tres de cada cuatro empresas; este riesgo es alto o medio.

En el documento se expuso que "los expertos entrevistados ven la seguridad como un costo permanente de operar en México y observan que la tecnología cambia la forma en que las empresas invierten".

Agregaron que la seguridad es parte del costo de operación e incide en el precio del producto y del transporte.

En general, las empresas consideran al país un lugar estratégico.

"México sigue siendo uno de los mercados más importantes para estas empresas, que asumen ese costo para seguir operando en él".