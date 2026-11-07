Aeropuerto de Guadalajara acelera su expansión

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Ciudad de México.- Con una inversión superior a 22 mil millones de pesos para el periodo 2025-2029, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) avanza en la transformación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, uno de los principales nodos de conectividad aérea y de actividad económica del país.

El proyecto, que contempla una segunda terminal, una nueva infraestructura vial y la ampliación de sus capacidades operativas, permitirá duplicar la atención a pasajeros hasta superar los 40 millones al año.

Guadalajara concentra una parte estratégica del mayor programa de inversión de GAP en su historia, que contempla más de 52 mil millones de pesos para ampliar y modernizar sus 12 aeropuertos en el país durante el actual quinquenio.

De los recursos programados, más de 26 mil millones de pesos se destinarán a Jalisco, principalmente a los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

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En el caso de la terminal tapatía, los más de 22 mil millones previstos para 2025-2029 se suman a los 15 mil 900 millones invertidos entre 2020 y 2024, lo que representa cerca de 38 mil millones de pesos en ambos periodos.

El principal proyecto de esta ampliación es el nuevo edificio Terminal 2 (T2), que tendrá una superficie de 109 mil 376 metros cuadrados, frente a los 81 mil metros cuadrados de la terminal actual.

La obra registra un avance de 10% y se prevé que concluya durante el último trimestre de 2028, para iniciar operaciones entre finales de ese año y el primer trimestre de 2029.

Su puesta en marcha permitirá que el aeropuerto supere los 40 millones de pasajeros anuales, más del doble de los 18.7 millones que atendió durante 2025.

El proyecto incorpora mejoras en los procesos de atención, entre ellas 41 kioscos de documentación automática y más espacios para la inspección, la migración y el abordaje.