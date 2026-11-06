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Tecnológicas "tumban" a Wall Street

Por EFE

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Tecnológicas "tumban" a Wall Street
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      Desarrollado por SACS IA

      Nueva York.- Las llamadas "Siete magníficas", las empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, perdieron este jueves conjuntamente más de un billón de dólares en la peor jornada registrada en Wall Street desde abril de 2025.

      Las pérdidas las encabezó Tesla (-10,8 %), seguida por Nvidia (-9,3 %), Meta (-4 %), Microsoft (-3,6 %), Alphabet (-2,2 %), Amazon (-2,2 %) y Apple (-1,5 %).

      El grupo de ´Big Tech´ había subido con fuerza en la víspera, en la jornada posterior a las elecciones de medio mandato en EU, marcada por la derrota republicana y la recuperación del control demócrata de la Cámara de Representantes y el Senado.

      La sesión de este jueves borró los 600,000 millones de valor de mercado ganados en esa subida poselectoral, que supuso un hito positivo, y llevó al grupo a anotar el hito negativo de su mayor pérdida conjunta en una sola jornada, de unos 1,13 billones. Las acciones relacionadas con el sector de la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, fueron las grandes perdedoras.

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      Tesla y SpaceX, las empresas del magnate Elon Musk, gran defensor de la aceleración en el desarrollo de la IA y patrocinador de la victoria electoral de Trump en 2024, borraron en conjunto 420.000 mdd de capitalización.

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