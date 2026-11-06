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Descarta Gobierno impacto económico tras recorte a tasa de interés

Sheinbaum explicó que la baja en tasas puede incentivar inversión productiva en México.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 10:49 a.m.
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Descarta Gobierno impacto económico tras recorte a tasa de interés
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el recorte de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico), para ubicarla en 6.25%, no tendría un impacto negativo en la economía mexicana.

      Opinión de Claudia Sheinbaum sobre el recorte de tasa

      La Mandataria federal señaló que Banxico es un organismo autónomo y que la determinación corresponde a sus integrantes.

      "Vamos a ver cuál es el impacto de esta decisión que toma Banco de México, pero creo que, pues, lo que nos dice la Secretaría de Hacienda es que no va a representar problemas", afirmó.

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      Impacto económico y consideraciones de Banxico

      En su conferencia, Sheinbaum explicó que una reducción en las tasas de interés puede incentivar a los inversionistas a destinar sus recursos a proyectos productivos, en lugar de mantenerlos en instrumentos de ahorro con rendimientos elevados.

      Sin embargo, señaló que las tasas también tienen influencia en la inflación, debido a que un mayor consumo puede generar presiones sobre los precios.

      La presidenta indicó que los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico consideraron que existen condiciones para reducir el costo del dinero, sin que ello represente un riesgo inflacionario.

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