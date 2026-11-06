Banxico sorprende y recorta su tasa

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Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) tomó por sorpresa a la mayoría de analistas y recortó su tasa de interés referencial de 6.5% a 6.25%, la más baja desde marzo de 2022.

Después de tres ocasiones en que la tasa se mantuvo sin cambio, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron por bajarla.

Por el contrario, los subgobernadores Galia Borja y Jonathan Heath preferían no moverla luego de conocer que la inflación se aceleró a 3.6% durante la primera quincena de octubre y fue la más alta desde finales de mayo.

"Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos", señaló el comunicado.

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La autoridad revisó al alza su pronóstico de inflación del cuarto trimestre y sigue esperando que converja a 3% para finales de 2027. Los resultados de la encuesta que Citi aplicó esta semana a 36 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis mostraron que 30 instituciones esperaban que Banxico mantuviera su tasa en 6.5%.

Barclay, Bankaool, Bradesco BBI, Finamex, Itau BBA y UBS fueron los únicos participantes que proyectaron un recorte.

Al mayoreo, el tipo de cambio subió 34 centavos y cotizando sobre 18.96 pesos por dólar, pero acabó en 18.74 unidades, de acuerdo con Bloomberg.

Las sucursales de Banamex vendieron el dólar en 19.23 pesos, 21 centavos más caro que el miércoles y acumula un incremento de 75 centavos en lo que va de 2026.

Analistas de Banamex opinaron que, debido a que el recorte sorprendió, el comunicado de Banxico quiso balancear con una señal de que el ajuste fue aislado.

Destacaron que el menor diferencial de tasas se ha reflejado en una depreciación significativa del peso desde septiembre y calculan una paridad al mayoreo de 18.7 en diciembre.