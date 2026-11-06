Duplican subsidios a CFE

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibió subsidios del gobierno federal por 78 mil 992 millones de pesos entre enero y septiembre de este año, según indican los reportes financieros que entregó a la Bolsa Mexicana de Valores.

Estos apoyos han aumentado en los últimos ocho años de los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación y duplican los 37 mil 257 millones que se registraron en el mismo periodo de 2018.

Los subsidios se deben a que la CFE gasta más de lo ingresa y sirven para que las tarifas de luz suban menos que la inflación.

El socio de la consultora P21Energía, Víctor Ramírez, destacó que no hay ningún mecanismo para bajar o mantener el precio del servicio, después de las subastas de energía de largo plazo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La energía que la CFE no tiene contratada, la tiene que comprar en el mercado eléctrico mayorista y el mercado no ha incrementado la oferta, por lo que se han incrementado las tarifas en el mercado. Por eso se tiene que ir aumentando el monto del subsidio", dijo.

Entre enero y septiembre, los costos de la CFE alcanzaron los 411 mil millones de pesos, mientras que la facturación llegó a 518 mil millones, pero al quitar los subsidios, los ingresos reales de la empresa fueron de 438 mil millones, lo que resta margen de maniobra a la compañía que dirige Emilia Esther Calleja Alor.

Actualmente, la CFE atiende a más de 50 millones de usuarios, de los cuales cerca de 90% corresponde al sector doméstico y es el que absorbe los apoyos federales.

La empresa ha mantenido esta política de subsidios desde, al menos, hace dos décadas, para evitar grandes alzas en las tarifas y garantizar el suministro de la energía a la población.