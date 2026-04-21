Agustín Carstens se integra al consejo de UBS Group en Suiza

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El exsecretario de Hacienda y exgobernador del

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, fuecomo miembro delde la firma suiza, después de que en junio de 2025 dejó de ser eldel(BIS).El), de donde Carstens es exalumno,la incorporación del economista y destacó quees una de las"más relevantes a nivel global".Elfue aprobado en lade la institución durante abril de 2026, donde forma parte dely Nombramientos dedesde 2026.De acuerdo con el, el exgobernador delcuenta con unay destacada en ely financiero internacional.Destacó que se desempeñó comodelde, organismo que agrupa a bancos centrales de todo el mundo.Previo a ello, fuedelentre 2010 y 2017, así como secretario de Hacienda y Crédito Público de 2006 a 2009, durante el gobierno del panistaComo parte de su trayectoria, también resaltó que Carstens Carstens fuedely presidió ely Financiero Internacional de ese organismo entre 2015 y 2017.en Economía por la, en el año 2007 elle entregó elal Universo, en reconocimiento a su carrera profesional."Su incorporación aldemarca unaen su carrera, ahora desde una de las principales instituciones del sistema financiero global. Elreconoce estey le desea éxito en esta responsabilidad", expresó la institución educativa en un comunicado.