México elimina arancel del 10% para importación de autopartes

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- En línea con el Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que elimina el arancel de 10% para la importación de partes y componentes para el ensamble de automóviles cuando se trate de empresas de la industria automotriz terminal que cuenten con autorización de depósito fiscal para ensamble y fabricación de vehículos conforme a la Ley Aduanera, siempre que se ajusten a los lineamientos que establezca la Secretaría de Economía.

Detalles del decreto y beneficios para la industria

El beneficio será por 5 años y aplica a la fracción arancelaria 9803.00.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, ya que el arancel de 10% puede constituir un obstáculo para la atracción de nuevas líneas de producción y ensamble de vehículos ligeros al territorio nacional, indica el DOF.

La intención es atraer inversiones y aprovechar la relocalización de empresas que fomenten la transferencia tecnológica, el desarrollo local de la innovación y la protección de los derechos de propiedad industrial.

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Objetivos del Plan México y contexto internacional

El Decreto refiere el Programa Sectorial de Economía 2025-2030 donde establece el objetivo de diversificar la relocalización de empresas en sectores estratégicos, mediante el otorgamiento de incentivos arancelarios temporales para la importación de material "para el ensamble de vehículos en condiciones competitivas, con el objetivo de atraer nuevas líneas de producción que den lugar a procesos productivos más complejos e impulsen desarrollo de proveeduría en México".

El Gobierno de México considera conveniente localizar en nuestro país líneas de producción de vehículos ligeros que actualmente se importan, para contribuir a la meta establecida en el Plan México de fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, robusteciendo innovación, investigación y desarrollo, así como eficiencia energética.

"La coyuntura internacional caracterizada por restricciones al comercio exterior exige el replanteamiento de modelos de producción que permitan a la industria automotriz establecida en México mantener su competitividad a nivel global", destaca el Decreto.

Y dado que el establecimiento de infraestructura productiva para la manufactura de vehículos completos requiere periodos largos de planeación y acondicionamiento por la complejidad de los procesos productivos y la necesidad de desarrollar proveedores de las partes y componentes requeridos, es posible aprovechar las instalaciones productivas para la fabricación de vehículos para atraer nuevas líneas de producción que, en un inicio no correspondan a procesos completos de manufactura, sino que se basen en modelos más simples de ensamble como esquemas de ensamble de vehículos tipo Semi Knocked Down (SKD) o Completely Knocked Down (CKD), los cuales constituyen una etapa inicial en el establecimiento de procesos de manufactura de mayor complejidad y con creciente integración de proveeduría nacional.

La exención temporal del arancel permitirá reducir costos de establecimiento y operación de nuevos proyectos automotrices, incentivando la instalación de líneas de producción en México, la generación de empleos especializados, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales.