Suplantan identidad de nueve financieras, alerta Condusef
A nombre de Sofomes y casas de bolsa, buscan engañar a quienes requieren de un crédito
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que durante el pasado mes de septiembre de 2026 suplantaron la identidad de nueve instituciones financieras.
Entre ellas destacan Sociedades de Objetos Múltiples (Sofomes) y algunas casas de bolsa debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, el SIPRES, que es una herramienta gratuita de la Condusef para verificar la legalidad para operar en nuestro país.
Condusef indicó en un comunicado que las mismas instituciones fueron las que informaron/notificaron a la autoridad esta situación.
La suplantación de su identidad, que incluye la razón/denominación social, fue presuntamente realizada por personas físicas o "empresas" que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito o servicios financieros, advirtió.
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Para ello, mencionó que utilizaron indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación, impresos o digitales.
Durante agosto, la Condusef recibió nueve reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.
Detalló que se trata de las siguientes instituciones:
Desarrollo del Crédito Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Maxi Impulso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Angelus Certum, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Cumplo y Avanzo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (KapitalFlex)
Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
ADN Capital Soluciones de Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Tactiv Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
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