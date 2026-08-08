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Valores

Avance marginal de BMV en la semana

Por EFE

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Avance marginal de BMV en la semana
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      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes un avance del 0,82 % que la impulsó a cerrar la semana con una ganancia marginal del 0,002 % o 1,65 unidades, para ligar dos a la alza y ubicar al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, en las 66.938,64 unidades.

      "El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global debido a un optimismo sobre el desempeño de la guerra en Medio Oriente, así como la expectativa de que la Fed (banco central de EE.UU.) no será tan restrictiva", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

      En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,14 unidades por billete verde, frente a los 17,21 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

      Mientras que Wall Street cerró en verde este viernes, animado por la perspectiva de que la Reserva Federal atrase la subida de los tipos de interés en EU.

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      El Dow Jones de Industriales subió un 0,28 %, hasta 54.036 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,62 %, hasta 7.757 unidades, y el Nasdaq ganó un 1,3 %, hasta 29.722 enteros. En el conjunto de la semana, el Dow gana 3 %, el S&P 500 3,6 % y el Nasdaq un 5,2 %.

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