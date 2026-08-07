Mantiene Banxico la tasa en 6.50%

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Ciudad de México.- En vísperas de que el Inegi publique este viernes el dato de la inflación de julio que se espera sea de 3.14%, el Banco de México (Banxico) mantuvo la tasa de interés en 6.50%.

Si bien fue tal y como lo anticiparon analistas y los mercados financieros, sorprendió que el instituto central haya retrasado la convergencia de la meta inflacionaria de 3% del segundo al cuarto trimestre de 2027.

De ahí que el tipo de cambio no reaccionó y cerró la jornada sobre 17.20 pesos por dólar, una ligera apreciación de 0.1% en operaciones al mayoreo.

Por su parte, Franklin Templeton México destacó que la autoridad revisó ligeramente a la baja sus expectativas inflacionarias en el corto plazo y al alza para el cierre del año.

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Son ajustes de 20 y 30 puntos base, que permanecen en el intervalo de variabilidad con el que Banxico se siente cómodo.

Además, estimó, tanto la inflación general como la subyacente ya se encuentran por debajo de 4%, lo que le da al banco central bastante soltura si más adelante, o a principios del próximo año, quisiera empezar a bajar tasas.

Por su parte, el analista de mercados de EBC Financial Group, Felipe Mendoza, destacó que, al ratificar la tasa en el mismo nivel, Banxico confirma su postura de prudencia monetaria que ayuda a defender el diferencial de tipos de interés y da soporte al peso, al contener las presiones por la volatilidad externa.