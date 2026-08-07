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Inflación continúa a la baja en julio; se ubica en 3.12%

El jitomate, el gas doméstico LP y los automóviles disminuyeron sus precios en el séptimo mes del año

Por El Universal

Agosto 07, 2026 09:20 a.m.
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Inflación continúa a la baja en julio; se ubica en 3.12%
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      Durante julio, la inflación general en México se ubicó en 3.12% con lo que mantiene su tendencia a la baja, luego de que en junio se ubicó 3.37%, dio a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      En su reporte de este viernes, detalla que la inflación subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad de precios, fue de 3.95%, mientras que la no subyacente fue de 0.29%.

      El jitomate, el gas doméstico LP y los automóviles disminuyeron sus precios en el séptimo mes del año.

      En contraste, los productos con aumentos en sus precios y que incidieron en la inflación general fueron: cebolla, vivienda propia, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías.

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