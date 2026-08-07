BMV suma 4 desplomes
La Bolsa de México perdió 0.19% la jornada de este jueves
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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0,19 %, para acumular cuatro bajas en las últimas cinco jornadas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a 66.396,15 unidades, en una jornada con cierres mixtos en la mayoría de los mercados en el mundo.
"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido al nerviosismo sobre los acontecimientos en Medio Oriente", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.
En México, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida de 0,19 %, para acumular cuatro caídas en las últimas cinco sesiones y cerrar en su menor nivel desde el 24 de julio" cuando registró 66.683,26 unidades.
Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las caídas de las emisoras: Volaris (-3,99 %), Cemex (-2,2 %), Femsa (-2,17 %), Genomma Lab (-1,68 %) y Gruma (-1,37 %).
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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,21 unidades por billete verde, frente a los 17,24 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.
Wall Street cierra en rojo
Wall Street cerró este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,85 % en una jornada de poco movimiento a la espera de avances en la negociación entre Estados Unidos e Irán para finalizar el conflicto en Oriente Medio.
El Dow rompió una buena racha que duraba cinco sesiones y se situó en 53.885 puntos; el S&P 500 cedió un 0,18 %, hasta 7.709 enteros; y el tecnológico Nasdaq recortó un leve 0,06 %, hasta 26.348 unidades.
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